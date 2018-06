Paris (AFP) Aus Protest gegen zu hohe Steuern wollen Bauern am Donnerstag die französische Hauptstadt blockieren. Die zwei Landwirtschaftsverbände FDSEA und JA für den Großraum Paris riefen ihre Mitglieder am Montag zu einer "Generalmobilmachung" auf. Versammlungen sollten auf allen Hauptverkehrsadern abgehalten werden, die nach Paris führen, hieß es in einer Erklärung. Der Protest richtet sich nicht nur gegen die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer sowie die - derzeit ausgesetzte - Lkw-Maut, sondern unter anderem auch gegen zunehmende Umwelt-Reglementierungen.

