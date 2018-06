Versailles (AFP) Im Zuge der Ermittlungen gegen das Möbelhaus Ikea sind am Montag der Generaldirektor und der Finanzdirektor des Konzerns in Frankreich von der Polizei vernommen worden. Wie aus Justizkreisen verlautete, befanden sich Stefan Vanoverbeke und Dariusz Rychert für die Vernehmung in Polizeigewahrsam in Versailles. Ein Polizeivertreter sagte zudem, auch der frühere Chef von Ikea Frankreich, Jean-Louis Baillot, werde befragt. Ikea-Vertreter bestätigten, dass Vanoverbeke und Rychert befragt würden, machten sonst aber keine Angaben.

