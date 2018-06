Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Amnesty-International-Bericht über unwürdige Bedingungen für ausländische Arbeiter in Katar will die FIFA den Druck auf das WM-Gastgeberland 2022 aufrecht halten, ein Zeitlimit setzt der Fußball-Weltverband dem Golfstaat aber nach wie vor nicht.

"Es gibt keine konkrete Deadline, bis die Veränderungen umgesetzt sein müssen", sagte FIFA-Pressechefin Delia Fischer der Nachrichtenagentur dpa. Man stehe in ständigem Kontakt mit den Verantwortlichen in Katar, die dortigen Stellen hätten bereits damit begonnen, auf die Missstände zu reagieren. "Wir sind überzeugt, dass Katar das Problem ernst nimmt", hieß es von der FIFA.

Amnesty International hatte am Sonntag in Doha einen Bericht über die Bedingungen von Arbeitsmigranten in dem Golfstaat vorgelegt. Auf 170 Seiten prangerte die Menschenrechtsorganisation unter anderem mangelnde Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sowie zum Teil menschenunwürdige Unterbringungssituation der Arbeiter auf Baustellen des WM-Gastgebers an. Schon in der Vergangenheit hatten unter anderem Human Right Watch und die englische Zeitung "Guardian" auf die Missstände aufmerksam gemacht.

In Deutschland fühlten sich die Kritiker an der WM-Vergabe bestätigt. Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Michael Sommer, verlangte eine deutliche Reaktion der katarischen Behörden. "Wir fordern, dass entweder diese Bedingungen der Zwangsarbeit sofort und umfassend beendet werden (...) oder aber Katar die Fußballweltmeisterschaft wegzunehmen", sagte Sommer im Interview des Inforadio rbb.

Silvia Schenk, Sportbeauftragte der Antikorruptions-Organisation Transparency International, sprach sich für veränderte Kriterien bei der Vergabe von Großereignissen aus. "Menschenrechtsfragen und Anti-Korruption müssen bei den Vergabekriterien von sportlichen Großereignissen eine Rolle spielen", sagte Schenk der dpa. "Dabei ist nicht nur der Ist-Zustand gemeint, sondern man muss auch bewerten, ob so ein Großereignis im Gastgeberland etwas Positives in Gang setzen könnte."

"Katar steht vor einer Alternative und diese Alternative ist klar und eindeutig", sagte Sommer. Zusammen mit dem Deutschen Fußball-Bund hatte der DGB-Chef bereits vor einigen Wochen eine gemeinsame Aktion für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Golfstaat auf den Weg gebracht. "Wir haben mittlerweile Initiativen in Großbritannien, Schweden und Belgien gestartet", sagte Sommer, "wir erhöhen also den Druck mit dem Ziel, dass tatsächlich etwas passiert".

DFB und Deutsche Fußball Liga hatten schon auf dem DFB-Bundestag in Nürnberg Ende Oktober heftige Kritik an den zuständen in Katar geübt. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hatte die WM 2022 als "Belastung für den ganzen Fußball" bezeichnet. Ligapräsident Reinhard Rauball sprach von einem "sklavenähnlichen" System. Durch die neuen Vorwürfe von Amnesty International sehen sich die deutschen Spitzenfunktionäre in ihrer kritischen Haltung bestätigt, neu äußern wollten sie sich am Montag nicht.

Die Verantwortlichen in Katar wiesen auf erste Maßnahmen zur Verbesserung der Situation ausländischer Arbeiter hin. Die offizielle Nachrichtenagentur QNA berichtete am Montag unter Berufung auf Außenministeriumskreise, dem Emirat sei der Schutz von Menschenrechten wichtig. Man arbeite daher daran, diesen durch neue Gesetze und zuständige Institutionen weiter zu verbessern.

kompletter Bericht, englisch