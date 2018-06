Zürich (dpa) - Die FIFA erwartet von Katar eine Verbesserung der Bedingungen für Gastarbeiter, ein zeitliches Limit für Reformen will der Fußball-Weltverband dem WM-Gastgeber 2022 aber nicht vorgeben.

«Es gibt keine konkrete Deadline, bis die Veränderungen umgesetzt sein müssen», teilte die FIFA auf Anfrage mit. Die FIFA reagierte auf den Bericht von Amnesty International, in dem die Menschenrechtsorganisation ein «alarmierendes Ausmaß an Ausbeutung bis hin zu Zwangsarbeit» festgestellt hatte.

Man sei in «ständigem Kontakt mit den Verantwortlichen in Katar», hieß es von der FIFA. «Wir werden den Druck aufrecht halten.». Außerdem sei man der Überzeugung, dass die WM-Vergabe den Menschen im Land und in der ganzen Region nütze. «Ohne die WM würde kaum jemand über Katar sprechen. Dank der WM nimmt die Weltöffentlichkeit das Problem wahr», hieß es. «Wir sind überzeugt, dass die FIFA WM in Katar sich positiv auf die sozialen Bedingungen in der Region auswirken wird, insbesondere im Bereich der Arbeitsbedingungen.»

Darüber hinaus verwies der Weltverband auf bereits laufende Bemühungen um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. «Bereits vor dem Bericht im "Guardian" und dem Amnesty-Report wurden von den Organisatoren der WM 2022 in Katar Veränderungen angestoßen.» Die FIFA habe schon 2011 «entsprechend reagiert und Kontakt mit Arbeitsrechtsorganisationen aufgenommen sowie den Dialog zwischen den Organisatoren der FIFA WM 2022 und den verschiedenen Menschenrechtsorganisationen initiiert.»

Die Verbindung von Arbeitsbedingungen und Fußball-WM sei nicht korrekt. Bis heute gebe es noch keine WM-Baustelle in Katar, zumal noch nicht einmal die Stadien endgültig bestimmt seien. Aber: «Auch wenn die Austragungsstätten und die genaue Anzahl der WM-Stadien noch nicht von der FIFA bestätigt wurden, ist es für uns wichtig, dass im Gastgeberland unseres wichtigsten Events internationale Verhaltensnormen und die Grundrechte respektiert und eingehalten werden», beteuerte der Weltverband.