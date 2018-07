Madrid (SID) - Jupp Heynckes ist nach seinem Triple mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München für Spaniens Welt- und Europameister-Macher Vicente del Bosque der "Welttrainer des Jahres". Bei seiner Stimmabgabe zur am vergangenen Freitag beendeten Wahl für die Gala des Weltverbandes FIFA am 13. Januar in Zürich setzte der 62-Jährige den Münchner Ex-Coach auf Platz eins.

"Ich habe mich dabei an Titeln orientiert. Das ist am Ende das objektivste Kriterium", sagte del Bosque vor dem Länderspiel der Iberer am Dienstag in Südafrika einem spanischen Privatradiosender. Folgerichtig stufte del Bosque seinen Landsmann Rafael Benitez für den Europa-League-Gewinn mit dem FC Chelsea auf Position zwei vor Brasiliens Nationaltrainer Luiz Felipe Scolari ein.

Das Ergebnis der Wahl soll erst in Zürich verkündet werden. Im Dezember wird die Kandidaten-Liste auf drei Favoriten reduziert.