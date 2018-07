London (AFP) Das Verfahren wegen des brutalen Mordes an dem britischen Soldaten Lee Rigby hat am Montag in London begonnen. Die erste Sitzung war jedoch ausschließlich Verfahrensfragen gewidmet und wurde anschließend auf Donnerstag vertagt. Angeklagt für den Mord, der die britische Öffentlichkeit schockiert hatte, sind die beiden muslimischen Konvertiten Michael Adebolajo und Michael Adebowale. Sie sind wegen Mordes und illegalen Waffenbesitzes angeklagt.

