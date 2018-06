Fulda (dpa) - Fernseh- und Sternekoch Johann Lafer (56) will bundesweit die Qualität in Schul- und Unimensen verbessern. Mit Erstsemestern und einem Forschungsteam hat Lafer nach Angaben der Hochschule Fulda das Projekt Schulcatering gestartet.

Vielen Caterern gehe es nur darum, mit der Schulverpflegung Geld zu verdienen, kritisierte Lafer. Die Mensagäste bekämen vielfach billige Lebensmittel, getrocknete Gewürze und Fertigsoßen auf den Tisch. In dem Projekt sollen Studenten mit dem Profi auch kochen können und Schulcaterer besuchen.

Lafer entwickelte in den vergangenen zwei Jahren mit der Hochschule das Konzept "food@ucation - Wissen was schmeckt". Es sei nach einem Jahr Praxisphase bundesweit von Schulträgern, Schulen, Lehrern und Eltern nachgefragt. Daher sei geplant, es nun an vielen Orten zu etablieren, berichtete die Hochschule. "Wir wollen nicht nur ein Einrichtungskonzept für die Wohlfühlmensa und erprobte Rezepte liefern", erklärte der Koch-Profi. "Uns geht es um ein detailliertes Mensamanagement. Zielgruppe sind Schulcaterer und Küchenchefs für Schulmensen."

