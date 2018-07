Bagdad (AFP) Bei Angriffen im Irak sind am Montag mindestens acht Menschen getötet worden. Nahe Bakuba nördlich von Bagdad starben bei Schießereien vier Menschen, vier weitere Todesopfer gab es nach Angaben von Ärzten und Sicherheitskräften bei Angriffen in Bagdad, Hilla, Madain und Abu Ghraib. Bei einer Serie von Bombenanschlägen in Mossul wurden 13 Menschen verletzt. Der Polizeichef der Stadt, das eigentliche Anschlagsziel, blieb unverletzt.

