Rom (AFP) Italiens Ministerpräsident Enrico Letta hat sich erleichtert über die Spaltung der Partei von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi gezeigt. Die Amtszeit seiner Regierung habe mit "großen Turbulenzen" begonnen, sagte Letta am Montag in Rom. Nach dem Zerwürfnis im Mitte-Rechts-Lager hoffe er nun, in einer "stabileren und klareren Situation" weiterarbeiten zu können. Die Spaltung von Berlusconis Partei werde zu mehr "Stabilität in Italien" beitragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.