Madrid/Berlin (dpa) - Sängerin Shakira (36) hat Familienfotos von sich mit Söhnchen Milan und Fußballstar Gerard Piqué (26) veröffentlicht.

Sie postete am Sonntag drei Bilder beim Kurznachrichtendienst Twitter und schrieb dazu: "17. November". Zuvor hatten Medien über eine mögliche Trennung des Paares spekuliert. Shakira und Piqué, der für den FC Barcelona spielt, hatten sich 2010 bei der Aufnahme des Videos zum Hit "Waka-Waka" für die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika kennengelernt. Der Sohn der Kolumbianerin und des Katalanen kam am 22. Januar 2013 in Barcelona per Kaiserschnitt zur Welt.