München (dpa) - Die Backstreet Boys gehen wieder auf Europa-Tournee - und zwar in der Originalbesetzung.

Im Frühjahr 2014 will die Band auf Bühnen von Lissabon bis Manchester auf der Bühne stehen, in Deutschland sind fünf Konzerte geplant. Den Auftakt der Deutschlandkonzerte bildet der Auftritt am 3. März in der Münchner Olympiahalle.

Seit 20 Jahren schon gibt es die ehemalige Boyband mit Nick Carter und Co., die neue Tour ist dennoch etwas besonderes, denn zum ersten Mal seit fast zehn Jahren tritt die Gruppe wieder in Originalbesetzung auf. Sänger Kevin Richardson hatte den Backstreet Boys vor geraumer Zeit den Rücken gekehrt, ist aber jetzt wieder dabei.

"Wir können es kaum abwarten, zurück zu kommen und euch mit unserer eigenen Show zu beeindrucken", teilte die Band an die Adresse ihrer Fans mit.

