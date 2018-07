Bundesbank sieht gute Chancen für anhaltenden Konjunkturaufschwung

Frankfurt/Main (dpa) - Dank der starken Binnennachfrage erwartet die Deutsche Bundesbank eine Fortsetzung des Aufschwungs in Deutschland. "Die Chancen sind günstig, dass sich die konjunkturelle Aufwärtsbewegung in Deutschland in den kommenden Monaten weiter festigt", betonte die Notenbank in ihrem am Montag in Frankfurt veröffentlichten Monatsbericht. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass die tragenden Säulen der Binnennachfrage an Stabilität einbüßen könnten. Zudem sei über eine anziehende Außenwirtschaft mit Rückenwind für die Industrie zu rechnen. Die Erwartung einer steigenden Nachfrage könne auch der Investitionstätigkeit der Unternehmen den notwendigen Anschub geben.

Max-Bahr-Mitarbeiter bieten Einkommensverzicht zur Firmenrettung

Hamburg (dpa) - Die Mitarbeiter der von Zerschlagung bedrohten insolventen Baumarktkette Max Bahr bieten einen Einkommensverzicht zur Rettung des Unternehmens an. Sie seien bereit, notfalls auch auf Gehalt zu verzichten und gemeinsam mit dem Bieterkonsortium eine Mietkaution für die Royal Bank of Scotland aufzubringen, teilte Gesamtbetriebsratschef Uli Kruse am Montag mit. 3600 Arbeitsplätze sind gefährdet. Jüngst war die Übernahme durch das Konsortium um die Firma Hellweg und den früheren Max-Bahr-Chef, Dirk Möhrle, gescheitert. Das Konsortium konnte sich mit dem Hauptvermieter nicht über die künftigen Mietverhältnisse einigen.

Umfrage: Gut jeder vierte Betrieb will neue Arbeitsplätze schaffen

Berlin (dpa) - In Deutschland wird es nach einer Umfrage auch im nächsten Jahr zusätzliche Arbeitsplätze geben. Knapp 28 Prozent der Firmen wollen die Beschäftigung ausbauen, wie das Institut der deutschen Wirtschaft Köln am Montag in Berlin mitteilte. 16 Prozent gehen von weniger Stellen aus, wie die Forscher bei 3300 Unternehmen erfragten. Das arbeitgebernahe Institut hält an seiner Prognose fest, dass die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr um etwa 1,5 Prozent wächst - aus Sicht des IW eine Erholung im Schritttempo.

BMW fährt in Oxford Produktion für neuen Mini an

Oxford (dpa) - Zum Produktionsstandort des neuen Mini im Werk Oxford hat die BMW-Gruppe eine Investitionsoffensive in Großbritannien angekündigt. BMW werde auf der Insel bis 2015 rund 750 Millionen Pfund (895 Mio Euro) investieren, sagte BMW-Produktionsvorstand Harald Krüger bei der Präsentation des neuen Fahrzeugmodells am Montag in Oxford. 2012 waren dort 207 000 Minis vom Band gelaufen. Dies entspreche 14 Prozent der Pkw-Produktion in Großbritannien, sagte Krüger. In diesem Jahr sollen es sogar mehr als 250 000 werden. Den Angaben zufolge wurde der neue Mini im Vergleich zum bisherigen Modell technisch komplett überarbeitet, das Design jedoch nicht wesentlich verändert.

Opel bleibt mit Warenverteilzentrum in Bochum

Bochum/Rüsselsheim (dpa) - Der Autobauer Opel wird sich doch nicht komplett aus dem Ruhrgebiet zurückziehen. Entgegen bisheriger Pläne werde das Warenverteilzentrum nicht 2016 geschlossen, sondern bleibe langfristig erhalten, teilte die Adam Opel AG am Montag in Rüsselsheim mit. An dem Standort seien Investitionen von 60 Millionen Euro geplant, die Belegschaft solle um 265 auf rund 700 Mitarbeiter erhöht werden. Allerdings hält der defizitäre Hersteller an dem Vorhaben fest, die Autofertigung in Bochum Ende 2014 einzustellen. In Bochum arbeiten aktuell rund 3300 Opelaner. Neben denjenigen, die im Warenverteilzentrum bleiben, will Opel mindestens 200 weiteren den Wechsel an einen anderen Standort anbieten.

Beim Weinjahrgang 2013 sind kleine Preiserhöhungen möglich

Mainz (dpa) - Der Weinjahrgang 2013 könnte wegen geringerer Ernteerträge mancherorts etwas teurer werden. In einigen Regionen wie Mosel, Baden und Württemberg sei die eine oder andere Preiserhöhung zu erwarten, weil die Mengen teils deutlich unter dem langjährigen Mittel lägen, teilte das Deutsche Weininstitut (DWI) am Montag in Mainz mit. Auch in Franken, im Rheingau und in der Pfalz sei dies der Fall. Viele faule Trauben hätten wegen des feuchten Oktobers aussortiert werden müssen. Große Preissprünge seien aber nicht zu erwarten. Die Experten rechnen mit einem Weinmostertrag von 8,3 Millionen Hektoliter nach 9,1 Millionen im Vorjahr. Mit den Qualitäten sind sie aber zufrieden.

Hoffnung für K+S im Kalistreit - Uralkali bekommt neuen Großaktionär

Moskau (dpa) - Im Kali-Streit über die Zukunft der russisch-weißrussischen Lieferallianz gibt es neue Hoffnung für K+S. Der russische Produzent Uralkali bekommt einen neuen Großaktionär. Der russische Milliardär Sulejman Kerimow verkauft seinen knapp 22-prozentigen Anteil an den Oligarchen Michail Prochorow. Das teilte die von Prochorow kontrollierte Gesellschaft Onexim am Montag in Moskau mit. Laut russischen Agenturberichten liegt der Kaufpreis bei geschätzt 4,35 Milliarden US-Dollar (3,23 Mrd Euro). Der Ausstieg von Uralkali aus einem Bündnis mit dem weißrussischen Konzern Belaruskali hatte Ende Juli für massive Verwerfungen am Kalimarkt gesorgt.

Dax klettert erneut auf Rekordhoch

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Montag nach einem verhaltenen Start erneut auf ein Rekordhoch geklettert. Bei 9239 Punkten stand der deutsche Leitindex so hoch wie nie zuvor. Auch die Nebenwerte-Indizes schlugen sich zum Wochenauftakt gut: Der MDax stieg um 0,83 Prozent auf 16 230 Punkte, und für den TecDax ging es um 0,35 Prozent auf 1157 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,90 Prozent auf 3082 Punkte. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,38 Prozent am Freitag auf 1,39 Prozent. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3517 (Freitag: 1,3460) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7398 (0,7429) Euro.