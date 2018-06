Ramallah (AFP) Der französische Staatschef François Hollande hat die sofortige Einstellung aller israelischen Siedlungsaktivitäten in den besetzen Palästinensergebieten verlangt. Um ein Friedensabkommen mit den Palästinensern zu ermöglichen, sei "eine vollständige und endgültige Beendigung der Besiedlung" notwendig, sagte Hollande am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah. Frankreichs Staatschef hält sich seit Sonntag zu seinem ersten Staatsbesuch in Israel und den Palästinensergebieten auf. Am Montagnachmittag wollte er eine Rede vor dem israelischen Parlament halten.

