Managua (AFP) Rund 300 Kinder haben in Nicaragua den größten Früchtekuchen der Welt gebacken. Nach zweitägigem Werkeln mit Hilfe einer Profi-Bäckerei war ihr Meisterstück 500 Meter lang und knapp 14 Tonnen schwer. Bei einer feierlichen Zeremonie in Managua wurde das stollen-ähnliche Backwerk am Sonntag (Ortszeit) von einem Vertreter des Guinness-Buchs der Rekorde als Weltrekord anerkannt.

