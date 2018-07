Berlin (dpa) - Führende CDU-Politiker haben sich zurückhaltend zur Forderung der CSU nach einer Pkw-Maut geäußert. Der amtierende Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sagte der "Bild"- Zeitung, das Vorhaben sei aus vielen Gründen nicht einfach. Am Ende müsse mehr rauskommen, als man in das System stecke. Konsens sei, dass mehr Geld in die Infrastruktur investiert werden müsse. CDU-Bundesvize Julia Klöckner verwies darauf, dass darüber hinaus die Autofahrer nicht mehr belastet werden dürften. Die CSU fordert eine Vignette, um Autofahrer aus dem Ausland zur Kasse zu bitten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.