Tokio (AFP) Japan hat am Montag zwei Kriegsschiffe zu den Philippinen geschickt, die die Hilfe für die Millionen Taifun-Opfer unterstützen sollen. Mit an Bord seien rund 650 Soldaten sowie sechs Hubschrauber, teilte das Verteidigungsministerium in Tokio mit. Zudem würden zehn Flugzeuge entsandt. Die japanische Armee will nach eigenen Angaben vor allem bei der Versorgung der Taifun-Opfer mit Medikamenten und beim Transport von Hilfsgütern helfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.