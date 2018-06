Köln (dpa) - Der Prozess gegen einen Geiselnehmer in einer Kindertagesstätte hat am Kölner Landgericht begonnen. Der 47-Jährige brachte im April den Leiter einer Kita in Köln-Chorweiler in seine Gewalt. Die Erzieherinnen konnten mit den 17 Kindern fliehen. Der Mann forderte unter anderem ein Lösegeld in Millionenhöhe. Laut Anklageschrift fesselte er den 51 Jahre alten Kita-Leiter, legte ihm eine Kabelschlinge um den Hals und verletzte ihn mit einem Messer und einer Schere. Nach zehn Stunden des Verhandelns stürmte die Polizei das Haus und befreite die Geisel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.