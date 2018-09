Köln (dpa) - Sieben Monate nach der Geiselnahme in einer Kölner Kindertagesstätte hat der Prozess gegen den Angeklagten mit einem Geständnis begonnen. Der Verteidiger des 47 Jahre alten Geiselnehmers erklärte vor dem Kölner Landgericht, sein Mandant bedaure sein Verhalten und wolle dafür um Entschuldigung bitten. Der Mann hatte am 5. April den Leiter der Kita in Köln-Chorweiler in seine Gewalt gebracht und Lösegeld gefordert. Die Erzieherinnen konnten mit den 17 Kindern fliehen. Nach langem Verhandeln befreite die Polizei die verletzte Geisel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.