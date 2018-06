New York (dpa) - Die Raumsonde "Maven" soll vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus in Richtung Mars starten. Die von der US-Raumfahrtbehörde Nasa entwickelte Sonde soll um den Roten Planeten kreisen und dessen Atmosphäre untersuchen. Nach zehn Monaten Flugzeit soll "Maven" im September 2014 in der Atmosphäre des Mars ankommen und dann eine einjährige Forschungsmission beginnen. Von den Daten erhoffen sich die Nasa-Forscher Erkenntnisse darüber, wie es dazu kam, dass sich auf dem Mars kein Leben entwickeln oder halten konnte.

