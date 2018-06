Moskau (AFP) Michail Kalaschnikow, der Erfinder des gleichnamigen weltberühmten Sturmgewehrs, liegt in lebensbedrohlichem Zustand im Krankenhaus. Er werde in einer Klinik in Ijewsk "wiederbelebt", sagte der Gesundheitsminister der Region Udmurtien, Wladimir Muslow, der Nachrichtenagentur Interfax am Montag. Ijewsk liegt rund 1300 Kilometer östlich von Moskau.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.