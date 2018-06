St. Petersburg (Russland) (AFP) Ein russisches Gericht hat die Untersuchungshaft für einen seit Wochen in Russland festgehaltenen Greenpeace-Aktivisten verlängert. Der Australier Colin Russell wurde am Montag als erster der 28 Aktivisten und zwei Journalisten am Primorski-Gericht in St. Petersburg angehört. Eine Richterin verlängerte seine U-Haft um drei Monate bis zum 24. Februar. Eine Freilassung gegen Kaution oder eine Unterbringung im Hausarrest lehnte das Gericht ab. Es wurde erwartet, dass Russells Mitstreiter mit derselben Härte behandelt würden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.