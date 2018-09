Beirut (AFP) Bei den Kämpfen in Syrien ist der mächtige Rebellenführer Abdel Kader Saleh getötet worden. Wie Salehs Liwa-al-Tawhid-Brigade am Montag mitteilte, erlag ihr 33-jährige Kommandeur den Verletzungen, die er bei einem Luftangriff auf seinen Wagen vergangenen Donnerstag erlitten hatte. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, Saleh sei in einem Krankenhaus in der Türkei gestorben, wohin er zur Behandlung gebracht worden war. Sein Leichnam sei zur Beisetzung zurück nach Syrien gebracht worden.

