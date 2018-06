Köln (SID) - Auch der Deutsche Turner-Bund (DTB) tendiert wie etliche andere Organisationen stärker zu einem deutschen Anti-Doping-Gesetz. Präsident Rainer Brechtken hält es vor dem deutschen Turntag am Samstag in Frankfurt/Main in einem Schreiben an alle Kader-Athleten "für erwägenswert, alle gesetzlichen Anti-Doping-Regelungen in einem eigenständigen Anti-Doping-Gesetz zu bündeln".

Den Ansatz, Dopingbetrug als strafrechtliches Vergehen zu werten, hält Brechtken für sinnvoll. Er weicht dabei wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) allerdings in zwei wesentlichen Punkten von der baden-württembergischen Gesetzes-Initiative ab: Er hält die Abgrenzung auf Berufssportler für nicht ausreichend und will den Dopingverstoß nicht nur auf den Wettkampf reduziert sehen.