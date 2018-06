London (dpa) - Die brutale Ermordung eines britischen Soldaten auf offener Straße in London wird von heute an vor Gericht verhandelt. Der 25-jährige Familienvater war am 22. Mai dieses Jahres im Londoner Stadtteil Woolwich am helllichten Tag von zwei Männern angegriffen und unter anderem mit einem Fleischerbeil getötet worden, als er auf dem Weg zu seiner Kaserne war. Die Angreifer, damals 22 und 28 Jahre alt, hatten dabei islamistische Parolen gerufen. Der Prozess findet unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.