Vilnius (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Hoffnung geäußert, dass eine Friedenskonferenz zum Syrien-Konflikt noch in diesem Jahr abgehalten werden kann. "Unser Ziel ist Mitte Dezember", sagte Ban bei einem Besuch in Litauen am Montag. Er sei aber noch nicht in der Lage, ein Datum zu nennen. Der internationale Syrien-Beauftragte Lakhdar Brahimi werde versuchen, diese Frage am 25. November mit Vertretern Russlands und der USA zu klären, sagte Ban. "Ich hoffe, dass sie in der Lage sein werden, einen Termin festzusetzen."

