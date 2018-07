Cape Canaveral (AFP) Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat eine neue Mission zur Erkundung der oberen Atmosphäre des Mars gestartet. Am Raumfahrtbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida startete am Montag eine Atlas-Rakete, die die 2,5 Tonnen schwere, unbemannte Sonde "Maven" ins All bringen soll. "Alles sieht gut aus", meldete die Kontrollstation der NASA kurz nach dem Start. Während ihres einjährigen Einsatzes soll "Maven" in einer Höhe von 6000 Kilometern um den Mars kreisen und sich dabei dem Roten Planeten mehrfach bis auf 125 Kilometer Entfernung nähern.

