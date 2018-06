Sjusjoen (SID) - Angeführt von der zweimaligen Olympiasiegerin Andrea Henkel (Großbreitenbach) und dem ehemaligen Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) gehen die deutschen Biathleten den Weltcup-Start im schwedischen Östersund an. Zusammen mit Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) und Florian Graf (Eppenschlag) bildet das Duo am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/ARD) die Mixedstaffel des Deutschen Skiverbandes (DSV).

"Das ist vorbehaltlich. Gesundheitlich passt derzeit alles, sonst hätten wir das Quartett ja nicht nominiert", sagte Bundestrainer Uwe Müßiggang dem SID am Montag. Die Aufstellung werde sich daher nur ändern, falls jemand aus gesundheitlichen Gründen ausfallen sollte.

Andreas Birnbacher (Schleching) darf sich nach seinem Innenbandriss im Sommer mit Blick auf die anstehenden Einzelrennen in der kommenden Woche noch erholen. Miriam Gössner (Garmisch), die im Mai mit dem Rad in Norwegen schwer gestürzt war und sich dabei unter anderem mehrere Lendenwirbel gebrochen hatte, wird ebenfalls geschont. Ein Start in den Einzelrennen ist laut Müßiggang aber "vorstellbar. Sie war bei den Testwettkämpfen überraschend gut, das war so nicht zu erwarten."