Sjusjoen (SID) - Biathletin Miriam Gössner (Garmisch) darf auf einen Start in den Einzelrennen beim Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund (24. November bis 1. Dezember) hoffen. Die 23-Jährige, die im Mai mit dem Rad in Norwegen schwer gestürzt war und sich dabei unter anderem mehrere Lendenwirbel gebrochen hatte, absolvierte den Test-Wettkampf am vergangenen Wochenende in Sjusjoen/Norwegen ohne größere Probleme.

"Sie hat sich danach sogar noch besser gefühlt und ja auch eine mehr als ordentliche Laufleistung gezeigt", sagte Bundestrainer Uwe Müßiggang dem SID am Montag.

Nach der schweren Verletzung hatte sich Laufwunder Gössner geschunden wie selten zuvor. Die Olympischen Winterspiele in Sotschi (7. bis 23. Februar 2014) seien das große Ziel, hatte Gössner unlängst betont. "Und deshalb habe ich mich so gequält. In Sotschi will ich wieder ganz vorne um die Medaillen kämpfen", sagte Gössner.