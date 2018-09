Brüssel (AFP) Bei einer Explosion auf dem Gelände einer Raffinerie des Total-Konzerns in Belgien ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen werden vermisst, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Explosion ereignete sich demnach in einer Raffinerie in der nordbelgischen Stadt Antwerpen. "Es gibt keine Auswirkungen auf die Umwelt", teilte das französische Unternehmen mit. Bei dem Toten handele es sich um den Angestellten eines Subunternehmens.

