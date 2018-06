Stralsund (Deutschland) (AFP) Zwei dreiste Diebe haben einem Unfallhelfer auf der Autobahn A 20 bei Greifswald das Auto gestohlen. Die beiden Männer hatten den Unfall selbst ausgelöst: Sie verloren am Montagabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wie die Polizei in Stralsund am Dienstag mitteilte. Das Auto mit schwedischem Kennzeichen kam ins Schleudern und dann auf der Fahrbahn zu stehen. Zwei nachfolgende Wagen konnten nicht rechtzeitig bremsen und prallten auf das Hindernis. Die Fahrer dieser beiden Wagen, ein 43-jähriger Berliner und ein 63-jähriger Mann aus Polen, wurden schwer verletzt.

