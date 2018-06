Berlin (AFP) Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert eine Abgabe von 22 Cent auf jede verkaufte Plastiktüte. "Der Griff zur Plastiktüte ist immer noch viel zu bequem", erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Dienstag in Berlin. In Deutschland würden jährlich 5,3 Milliarden Tüten verbraucht. Die Bundesregierung müsse gegen diese Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendung vorgehen.

