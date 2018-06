Koblenz (Deutschland) (AFP) In einem Spionage-Prozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz ist ein früherer NATO-Mitarbeiter zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn am Dienstag der "landesverräterischen Ausspähung" schuldig. Es sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte sich als Zivilangestellter im NATO-Hauptquartier auf der US-Airbase Ramstein "geheimhaltungsbedürftige Daten" zur Weitergabe an einen fremden Geheimdienst verschafft habe.

