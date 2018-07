Berlin (AFP) Union und SPD haben in ihren Koalitionsverhandlungen am Dienstag die Einführung einer Frauenquote in Führungspositionen ab 2016 beschlossen. Dies verlautete am Dienstag aus der in Berlin tagenden großen Runde von mehr als 70 Teilnehmern von CDU, CSU und SPD. Aufsichtsräte von voll mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Unternehmen, die ab 2016 neu besetzt werden, sollen dann eine Geschlechterquote von mindestens 30 Prozent aufweisen. Die verbindliche Vorgabe gilt nach Angaben der SPD zunächst nur für etwa 500 Unternehmen.

