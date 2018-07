Berlin (AFP) Union und SPD wollen in der angestrebten großen Koalitionsregierung mehr Geld für die Sanierung von Brücken und Straßen ausgeben. Für Erhalt, Ausbau und Neubau der Bundesinfrastruktur liege der Bedarf bei rund vier Milliarden Euro im Jahr, teilte die Arbeitsgruppe Verkehr am Montagabend in Berlin mit.

