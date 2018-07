Köln (SID) - Formel-1-Pilot Nico Rosberg (28) macht die Dominanz von Weltmeister Sebastian Vettel und dessen "Hungry Heidi" zunehmend fassungslos. "Wenn ich mir Videos von Vettel anschaue, Onboard-Kameras am Computer, dann sitz? ich da und schreie: 'Bist du verrückt, wie geht das denn?'", sagte der Mercedes-Pilot, der immerhin zwei Rennen in dieser Saison gewonnen hat, der Bild-Zeitung.

Die Videoanalyse, die auch klare Schwächen des Silberpfeils im Vergleich zu Vettels Red Bull offenbart, hinterlässt bei Rosberg Frust: "Was Sebastian mit dem Auto machen kann, ist Wahnsinn. Wenn ich so in die Kurven einlenken würde, wie er das macht, dann bin ich in der Walachei. Er fährt viel schneller durch die Kurven, das erkennt man als Rennfahrer sofort, auch wenn es nur fünf km/h sind."

Trotz seiner Siege in Monaco und Silverstone hat Rosberg vor dem letzten Saisonrennen in Sao Paulo am Sonntag als sechster der Gesamtwertung 211 Punkte Rückstand auf dem neuen und alten Weltmeister Vettel.