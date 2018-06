London (SID) - Neunzehn Jahre nach Michael Schumachers (44) Premierentitel in der Formel 1 kommt das erste Weltmeister-Auto des Rekordchampions unter den Hammer. Der Benetton-Cosworth Ford von 1994 wird am 1. Dezember durch das Londoner Auktionshaus Bonhams versteigert. Das teilten die Briten am Dienstag mit. Der Kerpener hatte mit diesem Wagen vier Grand-Prix-Siege gefeiert und damit zu seinem ersten von sieben WM-Titeln beigetragen.

Das fahrbereite Auto steht inklusive Ersatzteilen und einem kompletten Boxenequipment zur Verfügung. Der erfolgreiche Bieter erhält zudem die Gelegenheit zu einer Testfahrt auf dem Ascari Race Resort im spanischen Ronda.