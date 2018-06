Noumea (AFP) Eine Gruppe sehr seltener Wale ist an einem Strand in Neukaledonien angeschwemmt worden. Wie Wissenschaftler am Dienstag in dem französischen Überseegebiet mitteilten, sind vier der insgesamt acht Tiere bereits verendet. Es handelte sich den Angaben zufolge um Longman-Schnabelwale. Die großen Wale mit der charakteristischen langen Schnauze wurden bislang nur selten gesichtet. Sie leben im Indischen Ozean im offenen Meer.

