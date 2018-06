München (SID) - Der derzeit verletzte Vize-Kapitän Bastian Schweinsteiger hat vor dem Gastspiel von Triple-Sieger Bayern München bei Vizemeister Borussia Dortmund großen Respekt vor dem Gegner gezeigt. "Es ist eine Mannschaft, die sehr viel investiert. Ihre ganz große Stärke ist das Umschaltspiel, da haben sie unglaubliche Spieler in ihren Reihen", sagte der 29-Jährige in einem Interview mit dem Fernsehsender Sport1. Angst habe er aber nicht: "Wenn wir abrufen, was wir können, sind wir sehr schwer zu schlagen."

Auch wenn die Partie nicht entscheidend für den Ausgang der Saison sei, misst Schweinsteiger dem Bundesliga-Gipfel immer noch eine große Relevanz zu: "In der jetzigen Konstellation, da beide Mannschaften in der Saison nicht viele Punkte verlieren werden, ist es von hoher Bedeutung."