Lissabon (SID) - Der portugiesische Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon muss in der heimischen Liga unter kuriosen Umständen für einen Monat auf Trainer Jorge Jesus verzichten. Der 59-Jährige wurde gesperrt, nachdem er nach dem Spiel bei Vitoria Guimaraes im September (1:0) in einen Streit zwischen einem Fan und einem Polizisten verwickelt war. Wie die Primeira Liga am Dienstag mitteilte, wurde Jesus zudem zu einer Geldstrafe von 5355 Euro verurteilt.

Die Sperre gilt nur für nationale Spiele, damit muss das derzeit drittplatziert Benfica in vier Begegnungen auf Jesus verzichten. In Gruppe C der Champions League darf der Coach beim RSC Anderlecht (27. November) und gegen Paris St. Germain (10. Dezember) dagegen an der Seitenlinie stehen. Vor der portugiesischen Justiz muss sich Jesus in diesem Fall bereits wegen "Behinderung von Polizeiarbeit" verantworten.