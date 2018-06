Tunis (SID) - Die feierliche Präsentation des Fußball-WM-Pokals in Tunesien ist am Dienstag vom tragischen Tod einer Zuschauerin überschattet worden. Die 37-Jährige wurde auf dem Weg von der Hauptstadt Tunis nach La Marsa von einem der Paradewagen angefahren und erlag trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen ihren Verletzungen. Das teilte der Fußball-Weltverband FIFA über die staatliche Nachrichtenagentur TAP mit und drückte sein tiefstes Beileid aus.

Der WM-Pokal befindet sich im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) derzeit auf einer Promotion-Tour, die ihn durch 88 Länder führen soll. Seit Sonntag wird er den Fans in Tunesien präsentiert, am Donnerstag und Freitag reist die Delegation nach Algerien.