London (AFP) Vor dem Hintergrund des Streits um die britische Exklave Gibraltar hat London am Dienstag den spanischen Botschafter einbestellt. Jüngster Anlass in der Dauerfehde ist der 20-stündige Aufenthalt eines spanischen Forschungsschiffes in britischen Gewässern. London habe gegen dieses "provokative Eindringen" protestiert und die Regierung in Madrid aufgefordert, dafür zu sorgen, dass sich so etwas nicht wiederhole, erklärte Europaminister David Lidington. "Wir sind jederzeit bereit, alles zu tun, was nötig ist, um Gibraltars Souveränität, Wirtschaft und Sicherheit zu schützen".

