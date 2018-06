Washington (AFP) Die USA haben den Bombenanschlag vor der iranischen Botschaft in Beirut mit mehr als 20 Toten scharf verurteilt. "Die Vereinigten Staaten kennen nur zu gut den Preis des Terrorismus gegen unsere eigenen Diplomaten rund um die Welt, und wir fühlen das Leid der iranischen Bevölkerung nach dieser gewalttätigen und unbegründeten Attacke", erklärte US-Außenminister John Kerry am Dienstag in Washington. Der Angriff auf die iranische Vertretung in Beirut sei "abscheulich".

