Soest (dpa) - Ein drei Monate altes Mädchen ist in einer Wohnung im westfälischen Soest wahrscheinlich mehrere Tage lang alleingelassen worden und verhungert. Die 21 Jahre alte Mutter hatte in einem Gespräch mit dem Jugendamt angedeutet, dass ihrem Kind etwas zugestoßen sei. Das Jugendamt schaltete die Polizei ein, die die Leiche des Babys am Montag fand. Das Mädchen ist anscheinend verhungert und verdurstet. Gegen die Mutter soll Haftbefehl wegen Totschlags durch Unterlassen beantragt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.