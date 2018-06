Washington (dpa) - Ein US-Senator im Bundesstaat Virgina ist schwer verletzt von der Polizei in seinem Haus entdeckt worden. Der 55-jährige Senator Creigh Deeds sei mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht worden, berichtet die Lokalzeitung "The Richmond Times-Dispath". Sein erwachsener Sohn sei erschossen worden. Die Polzei habe ihn zwar noch lebend in dem Haus seines Vaters gefunden, er sei aber kurz darauf gestorben. Der Senator sei in kritischen Zustand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.