Mexiko-Stadt (dpa) - Schauspielerin Eva Longoria (38) ist offensichtlich wieder in festen Händen.

Der frühere "Desperate Housewives"-Star zeigte sich am Wochenende bei einem Dinner aus Anlass einer Museumseröffnung in Mexiko-Stadt an der Seite des Televisa-Managers José Bastón, wie die Zeitschrift "People" am Sonntagabend (Ortszeit) in ihrer spanischsprachigen Ausgabe berichtete.

"Er hat sie wie ein echter Gentleman umworben", zitierte das Magazin einen Insider aus dem Umfeld des Paares. Longoria sei "sehr glücklich", Bastón sei "verrückt nach ihr". Der 45-Jährige leitet das Fernsehgeschäft des Medienkonzerns Televisa. Im Sommer hatte Longoria noch den Geschäftsmann Ernesto Arguello als ihren neuen Partner vorgestellt.

Bericht "People"