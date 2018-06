Kathmandu (AFP) Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben die Wähler in Nepal ein neues Parlament bestimmt. Der Urnengang am Dienstag galt als wichtige Etappe im Friedensprozess, der seit gut fünf Jahren in der Sackgasse steckt. Die Wahl wurde aber von einem Teil der Maoisten boykottiert. Rund 50.000 Soldaten und 140.000 Polizisten waren im Einsatz, um mögliche Gewalt zu verhindern.

