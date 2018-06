Madrid (AFP) Spanien will Berufung gegen das Urteil zu der Ölpest durch das "Prestige"-Unglück einlegen. Damit wolle das Land Entschädigungen erhalten, kündigte Justizminister Alberto Ruiz-Gallardon am Montagabend an. Ein Gericht im nordwestspanischen La Coruña hatte vergangenen Mittwoch die Besatzung des Tankers "Prestige" und die spanischen Behörden von jeglicher Schuld an dem Unglück freigesprochen. Es entlastete den griechischen Kapitän, den Maschinisten des Öltankers sowie den einstigen Chef der spanischen Handelsmarine.

