Köln (SID) - Nach dem 1:1 gegen Italien tritt Deutschland im Wembley-Stadion zum nächsten Klassiker an. Roman Weidenfeller wird gegen England sein Debüt in der DFB-Auswahl feiern und damit zum ältesten Torwart-Neuling der DFB-Historie avancieren. Für Sami Khedira, der am Freitag einen Kreuzbandriss erlitten hatte, spielt Sven Bender. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Am Dienstag werden die letzten vier europäischen WM-Tickets vergeben. Das Rückspiel-Duell zwischen Schwedens Zlatan Ibrahimovic und Portugals Cristiano Ronaldo ab 20.45 Uhr überstrahlt alles, Europas Fußballer des Jahres Franck Ribéry droht mit Frankreich indes gegen die Ukraine der Knockout. Zudem trifft Rumänien auf Griechenland, sowie Kroatien auf Island.