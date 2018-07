Chicago (AFP) Im Zoo von Dallas hat ein Löwe vor den entsetzten Augen der Besucher urplötzlich eine Löwin angegriffen und tödlich verletzt. Der Löwe habe die fünf Jahre alte Johari am Sonntag in den Nacken gebissen, das Opfer sei sehr schnell gestorben, erklärte der Zoo der texanischen Stadt am Montag (Ortszeit). "Dies ist ein sehr seltenes und sehr trauriges Ereignis", fügte die Tierärztin Lynn Kramer hinzu. In 35 Jahren als Veterinärin habe sie so etwas noch nicht erlebt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.