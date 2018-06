New York (AFP) Die US-Großbank JPMorgan hat laut einem Zeitungsbericht einen weiteren Schritt zur Aufarbeitung ihrer Altlasten aus der US-Immobilienkrise getan. Das Institut habe der Zahlung von insgesamt vier Milliarden US-Dollar (rund drei Milliarden Euro) an Privatpersonen zugestimmt, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Dies sei Teil einer weitaus größeren Übereinkunft mit dem US-Justizministerium, welche die Zahlung von insgesamt 13 Milliarden Dollar vorsehe.

